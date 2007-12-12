нужно создать флэш логотип! Точное видение какой, нужно создать!

шар с переливающимися в нем красками (как маслянные краски)

возможно даже создавать не придется, так как программка такая уже где-то есть, дважды видела этот шар проектируемый на стену. Нужен именно такой, как представляется и никакой другой!

Чем раньше, тем лучше.

Кто первый пришлет, тому и оплата за программку (или что там, я не знаю).

Если заинтересовались, но не понимаете точно о чем речь, могу прислать фотогорафию маслянных красок в тарелке, похоже на то, что нужно, хоть и не до конца.