Отрисовать лого в вектор

1.Требутся создать логотип для магазина маек 2. Логотип должен быть простой, но в тоже время информативный 3. Логотип будет печататься непосредственно на вороте майки 3. Название нужно придумать 4. Название может быть любым, даже никак не всязанным с майками 5. ...