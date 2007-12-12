Логотип для сайта

Название сети Пит-Стоп. Нужен логотип, желательно объемный .Раньше работали под брендом СТАРДОГС по франчайзингу. Ассортимент 1. Хот-доги 2.Шаурма 3.Чебуреки 4. Беляши 5. Сэндвичи 6. Самса 7. Пироги Проводим ребрендинг. Целевая аудитория - средний минус.
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Логотип в стиль сайта aksmarket.ru
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