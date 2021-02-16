Изменить дизайн этикетки, сделать логотип более заметным

[b]Необходимо разработать дизайн логотипа компании AVA Tech[/b][list] [/list] [b]Ключевые моменты:[/b] [list=1] [*]Лого должен быть легким и современным [*]Минимум лишних деталей [*]Стиль Корпоративный Минимализм [*]Шрифт используем без засечек, современный, нестандартный [*]Допускается интеграция букв ( минималистично) [*]Массивные ...
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Здравствуйте, Евгений, я у Вас заказывал дизайн этикеток, все супер! Хотел попросить Вас сделать логотип более заметным на этикетке, может быть отрисовать его по-другому и подобрать шрифт и сделать под него белую полупрозрачную подложку, чтобы лого гармонично смотрелся на этикетке и был заметен. Скидываю одну этикетку и фото, откуда был взят лого. Ссылка на crd файл этикетки: https://disk.yandex.ru/d/PpvAkVjAFWWWYQ
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