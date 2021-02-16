Лого компании

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Необходимо разработать дизайн логотипа компании AVA Tech

    Ключевые моменты:
    • Лого должен быть легким и современным
    • Минимум лишних деталей
    • Стиль Корпоративный Минимализм
    • Шрифт используем без засечек, современный, нестандартный
    • Допускается интеграция букв ( минималистично)
    • Массивные знаки НЕ используем
    • Цветовая гамма: черный, серый ( графит), белый + допускается акцентные цвета на элементы желтый и синий
    • Лого должно состоять с фирменного знака и названия компании, которые используются вместе или отдельно друг от друга
    ТАБУ:
    • Мелкие элементы которые при уменьшении будут плохо читаться
    • Красный цвет
    • Лампочки, штекер, плавные линии
    • Шрифты с наклоном
    [table]Название компании, которое должно отображаться в логотипе? (с учетом регистра и пробелов) Ava Tech

    Возможен вариант где все буквы заглавные AVA TECH Что означает название? Какая смысловая нагрузка в нем заложена AVA- инициалы собственников компании

    TECH - указывает на технологичность компании, собственное производство и разработки [/table] [table] Сфера деятельности компании Производитель светодиодного оборудования для Retail Какие продукты продаем / услуги предоставляете LED светильники, продажа комплексных световых решений для Retail, проектирование и консультации по выбору освещения, разработка новых светильников, монтаж оборудования Какую проблему клиента решает Ваш продукт? Помогает преподнести товар в выгодном свете, раскрыть природные цвета продуктов, акцентировать взгляд покупателя на нужном продукте. Правильное освещение помогает управлять эмоциями покупателя, создавать правильную атмосферу в магазине, влияет на уровень продаж и снижает уровень издержек магазинов. Адрес сайта (если есть). Если есть сайт, то укажите, планируете ли Вы его менять? https://ava-tech.com.ua/ru/ На данный момент сайт на стадии наполнения товаром и контентом *Ваши конкуренты (минимум 3) Есть ли среди них тот, на которого вы хотите быть похожи? Может, есть те, от которых нужно уйти?: Конкуренты Украина:

    https://www.quantula-l.com/ru/company/ Компания «Квантула»

    https://www.nova-light.com.ua/ua/

    Компания «Новалайт»

    https://svitlotek.com

    Компания «Светлотек»

    https://visionlighting.ua/#slide-6674

    Компания «Визион Лайтинг»

    https://ecolight-ua.com.ua

    Компания «Еколайт»

    https://ledlife.ua

    Компания «Ледлайф»

    Конкуренты Европа:

    https://www.baero.com/de/retail-lighting/

    Компания «Baero»

    https://ansorg.com/en/#/

    Компания «Ansorg»

    https://www.moltoluce.com

    Компания «MoltoLuce»

    https://imoon.it/ru/

    Компания «Imoon»

    https://www.oktalite.com/en/home/

    Компания «Oktalite» Необходимо выполнить отстройку от украинских конкурентов. Хотим быть похожи на https://www.moltoluce.com

    Компания «MoltoLuce»

    https://imoon.it/ru/

    Компания «Imoon»

    https://www.oktalite.com/en/home/

    Компания «Oktalite» В чем Ваше главное преимущество? Высокий профессионализм, собственное производство, предлагаем решения которых нет у конкурентов, надежные поставщики, не срываем сроки, производим качественное оборудование. [/table] [table] Какие эмоции должен вызывать Ваш бренд при контакте с ЦА? Наш бренд должен вызывать чувство стабильности, надежности, технологичности, профессионализма, готовности к инновационным решениям Если бы вы могли рассказать своим потребителям о компании одним предложением, как бы оно звучало? Компания Ava Tech производитель светодиодного оборудования для Retail [/table] [table] Пожелания по цветовой гамме (напишите, желаемые цвета или цветовую гамму) Серые, черные, желтые, белые цвета, другие цвета на усмотрение дизайнера На каких носителях Ваш клиент, чаще всего будет видеть логотип? (например: визитная карточка, фирменный бланк, конверт, папка и т.д.) Сайт, визитки, презентации, каталоги продукции и каталоги работ, фирменные бланки, папки, стенды компании на выставках. Примеры понравившихся логотипов:

    Что понравилось: цветовое решение, композиция, подача информации, запоминаемость и т.д. https://www.moltoluce.com

    Компания «MoltoLuce»

    https://imoon.it/ru/

    Компания «Imoon»

    https://www.oktalite.com/en/home/

    Компания «Oktalite»

    Нравиться шрифты, строгость стиля, цветовое решение. [/table]

    3 года назад
    melnik_darina
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