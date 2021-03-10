Логотип и фирменный стиль для магазина

$150
Логотипы и ЗнакиЗавершен48 заявок791 просмотр
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Нужно сделать уникальный логотип для магазина постельного белья.

Нужен именно уникальный лого, так как тм будет регистрироваться

Срок до 10 дней

Есть понимание чего хочется, подробное тз предоставлю выбранному исполнителю

3 года назад
Anastasia_Ko
Анастасия 
30 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vikpikpik
Виктория 
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$150
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за интересный проект :) Сотрудничеством осталась довольна, однозначно рекомендую сотрудничать с Анастасией
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