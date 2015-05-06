Качественный логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт66 заявок424 просмотра

Ищу специалиста с руками и головой.

Нужен логотип для домена kilokredits.KZ

Услуги сайта: быстрый микрокредит онлайн ( пример конкурента https://kredit24.kz/ )

В логотипе должен читаться знак доллара и гири ( Гиря в данном случае, по словам заказчика, это мера денег, типа как лимон, тонна, кило и т.д.)

Логотип должен вписываться в дизайн сайта http://joxi.ru/qVrw0Exu370EmX (цвет брать с него). В дизайне сайта есть логотип, который не подошел по субъективным причинам, но уровень логотипа можно брать за ориентир.

пс. сроки приемлемые. Цены адекватные фрилансу.

10 лет назад
Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Логотип ресторана

    $50

    Наш ресторан проходит процедуру ребрендинга без смены названия. Называется Авиатор. Новый ремонт выполнен в стиле Лофт. Решили рассмотреть разные варианты новых логотипов. В приложении частично заполненный бриф + вариант как возможно может выглядеть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать логотип в векторе по образцу

    Во вложении есть рисунок (разработан логотип, от руки). Необходимо нарисовать то же самое в векторе. Цвета: коричневый с белым или черный с белым. В заявках оставляйте стоимость и сроки выполнения данной работы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать логотип ООО "Дока"

    Нужно разработать логотип для ООО Дока - реализует запчасти для европейской грузовой техники включая прицепы и полуприцепы. Логотип должен отражать тематику деятельности компании. Логотип нужен срочно!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать логотип КомТрансМаркет

    ООО КомТрансМаркет, являющийся коммерческим отделом продаж и собственным брендом КомТрансМаркет, занимающийся продажей запасных частей для лёгкого коммерческого транспорта, а именно микроавтобусы (Спринтер, Дукато, Дэйли, Транзит, Боксер, Джампер) и практически все автобусы. Нужен логотип, отражающий ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Конкурс на создание логотипа для сайта строительной компании Товарищи.

    $100

    Конкурс на разработку логотипа для использования на сайте и в печатной продукции компании. Описание задачи: Объявляется конкурс на разработку и создание логотипа для компании Товарищи. Компания Товарищи - продавец строительных ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад