Наш ресторан проходит процедуру ребрендинга без смены названия. Называется Авиатор. Новый ремонт выполнен в стиле Лофт. Решили рассмотреть разные варианты новых логотипов. В приложении частично заполненный бриф + вариант как возможно может выглядеть ...
Качественный логотип
Ищу специалиста с руками и головой.
Нужен логотип для домена kilokredits.KZ
Услуги сайта: быстрый микрокредит онлайн ( пример конкурента https://kredit24.kz/ )
В логотипе должен читаться знак доллара и гири ( Гиря в данном случае, по словам заказчика, это мера денег, типа как лимон, тонна, кило и т.д.)
Логотип должен вписываться в дизайн сайта http://joxi.ru/qVrw0Exu370EmX (цвет брать с него). В дизайне сайта есть логотип, который не подошел по субъективным причинам, но уровень логотипа можно брать за ориентир.
пс. сроки приемлемые. Цены адекватные фрилансу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Во вложении есть рисунок (разработан логотип, от руки). Необходимо нарисовать то же самое в векторе. Цвета: коричневый с белым или черный с белым. В заявках оставляйте стоимость и сроки выполнения данной работы.Завершен10 лет назад
Есть простой логотип, нужно его перевести из .ai в .cdrЗавершен10 лет назад
Есть образец, нужно будет нарисовать оригинальный логотип. Т.З. и образец - исполнителю.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать логотип для ООО Дока - реализует запчасти для европейской грузовой техники включая прицепы и полуприцепы. Логотип должен отражать тематику деятельности компании. Логотип нужен срочно!Завершен10 лет назад
ООО КомТрансМаркет, являющийся коммерческим отделом продаж и собственным брендом КомТрансМаркет, занимающийся продажей запасных частей для лёгкого коммерческого транспорта, а именно микроавтобусы (Спринтер, Дукато, Дэйли, Транзит, Боксер, Джампер) и практически все автобусы. Нужен логотип, отражающий ...Завершен10 лет назад
- $4
Необходимо перевести логотип в вектор и сделать отдельную копию в формате PNG (500 px по высоте) - прозрачный фонЗавершен10 лет назад
- $100
Конкурс на разработку логотипа для использования на сайте и в печатной продукции компании. Описание задачи: Объявляется конкурс на разработку и создание логотипа для компании Товарищи. Компания Товарищи - продавец строительных ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт10 лет назад