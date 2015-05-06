Качественный логотип

Ищу специалиста с руками и головой.

Нужен логотип для домена kilokredits.KZ

Услуги сайта: быстрый микрокредит онлайн ( пример конкурента https://kredit24.kz/ )

В логотипе должен читаться знак доллара и гири ( Гиря в данном случае, по словам заказчика, это мера денег, типа как лимон, тонна, кило и т.д.)

Логотип должен вписываться в дизайн сайта http://joxi.ru/qVrw0Exu370EmX (цвет брать с него). В дизайне сайта есть логотип, который не подошел по субъективным причинам, но уровень логотипа можно брать за ориентир.

пс. сроки приемлемые. Цены адекватные фрилансу.