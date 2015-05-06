Нужен логотип для компании, экспортирующей с/х продукцию, в частности зерно. Предпочтительно наличие изображения колоска или мельницы в логотипе. Возможно что-то в стиле http://agrotender.com.ua/pics/comp/820_46571.jpg или http://agrotender.com.ua/pics/comp/869_38178.jpg Категорически не подходят ...
Конкурс на создание логотипа для сайта строительной компании Товарищи.
Конкурс на разработку логотипа для использования на сайте и в печатной продукции компании.
Описание задачи:
Объявляется конкурс на разработку и создание логотипа для компании Товарищи.
Компания Товарищи - продавец строительных блоков, железо-бетонных изделий, кирпичей, плит ПГП и других строительных сопутствующих материалов. Сайт компании в разработке, так как компания делает ребрендинг. Макеты будущего сайта представлены в скриншотах внизу, так же представлены примеры стиля, который бы хотелось перенести и на логотип.
Технические требования:
Логотип будет не белом фоне (#ffffff)
Всё должно быть в векторе (PSD или AI)
Логотип будет использоваться на сайте и в полиграфической продукции (визитки, бланки, флаеры и др.)
От победителя конкурса потребуется:
1. Согласие на незначительные доработки логотипа, если это потребуется.
2. Исходники логотипа в векторе (PSD или AI)
3. Принимая участие в конкурсе, его потенциальный победитель заранее согласен с отказом от всех прав интеллектуальной собственности на готовый продукт в пользу заказчика.
Пожелания и комментарии (желательны к исполнению):
1. Цветовая гамма должна быть яркой, возможно использование красного, желтого, синего, зеленого цветов.
2. Логотип должен состоять из текстовой надписи и персонажей в виде людей одетых в одежду советского стиля, возможное использование логотипа: отдельно надпись и отдельно изображение.
3. Надпись в логотипе должна быть хорошо читаемой, возможно написана капсом и иметь советский шрифт(примеры шрифтов в скриншотах).
4. Идеей или смыслом логотипа должно быть определение: Товарищ - человек, помогающий другому, делающий с ним общее дело, связанный с ним общим занятием, общими условиями жизни, и потому близкий ему.
Призовой фонд:
5 тыс. рублей победителю, либо 1 тыс. рублей как приз зрительских симпатий для лучшей работы, если победитель выявлен не будет. Также оставляю за собой право дополнительного поощрения понравившихся работ на своё усмотрение.
Продолжительность конкурса:
10 дней, до 16.05.2015 включительно. Результаты будут объявлены в течение 3х суток после окончания конкурса.
Скриншоты для примерки лого и иконок:
Из данного изображения (1.jpg) шрифты номер 1, 3, 5 более всего подходят для использования, но это пример, не стоит их просто использовать.
2.png - Так же данный шрифт очень хорошо изображает и передает советский настрой.
3.jpg - В данном изображении хорошо передано бодрое настроение работников, именно этот элемент стоит тут подметить.
4.png - Так же и тут, человек рад празднику, у него хорошее настроение, стоит подметить. И одежда, простая рубашка.
6.jpg, 7.jpg, 8.jpg, 9.jpg - В следующих работах так же стоит заимствовать стиль и одежду
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