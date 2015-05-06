Конкурс на создание логотипа для сайта строительной компании Товарищи.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок3223 просмотра
#1$100

Конкурс на разработку логотипа для использования на сайте и в печатной продукции компании.

Описание задачи:

Объявляется конкурс на разработку и создание логотипа для компании Товарищи.

Компания Товарищи - продавец строительных блоков, железо-бетонных изделий, кирпичей, плит ПГП и других строительных сопутствующих материалов. Сайт компании в разработке, так как компания делает ребрендинг. Макеты будущего сайта представлены в скриншотах внизу, так же представлены примеры стиля, который бы хотелось перенести и на логотип.

Технические требования:

Логотип будет не белом фоне (#ffffff)

Всё должно быть в векторе (PSD или AI)

Логотип будет использоваться на сайте и в полиграфической продукции (визитки, бланки, флаеры и др.)

От победителя конкурса потребуется:

1. Согласие на незначительные доработки логотипа, если это потребуется.

2. Исходники логотипа в векторе (PSD или AI)

3. Принимая участие в конкурсе, его потенциальный победитель заранее согласен с отказом от всех прав интеллектуальной собственности на готовый продукт в пользу заказчика.

Пожелания и комментарии (желательны к исполнению):

1. Цветовая гамма должна быть яркой, возможно использование красного, желтого, синего, зеленого цветов.

2. Логотип должен состоять из текстовой надписи и персонажей в виде людей одетых в одежду советского стиля, возможное использование логотипа: отдельно надпись и отдельно изображение.

3. Надпись в логотипе должна быть хорошо читаемой, возможно написана капсом и иметь советский шрифт(примеры шрифтов в скриншотах).

4. Идеей или смыслом логотипа должно быть определение: Товарищ - человек, помогающий другому, делающий с ним общее дело, связанный с ним общим занятием, общими условиями жизни, и потому близкий ему.

Призовой фонд:

5 тыс. рублей победителю, либо 1 тыс. рублей как приз зрительских симпатий для лучшей работы, если победитель выявлен не будет. Также оставляю за собой право дополнительного поощрения понравившихся работ на своё усмотрение.

Продолжительность конкурса:

10 дней, до 16.05.2015 включительно. Результаты будут объявлены в течение 3х суток после окончания конкурса.

Скриншоты для примерки лого и иконок:

Из данного изображения (1.jpg) шрифты номер 1, 3, 5 более всего подходят для использования, но это пример, не стоит их просто использовать.

2.png - Так же данный шрифт очень хорошо изображает и передает советский настрой.

3.jpg - В данном изображении хорошо передано бодрое настроение работников, именно этот элемент стоит тут подметить.

4.png - Так же и тут, человек рад празднику, у него хорошее настроение, стоит подметить. И одежда, простая рубашка.

6.jpg, 7.jpg, 8.jpg, 9.jpg - В следующих работах так же стоит заимствовать стиль и одежду

10 лет назад
vastzp
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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