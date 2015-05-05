Необходимо сделать логотип-псевдоним электронному артисту/DJ. Я буду использовать его в: facebook, soundcloud, twitter как фон а также как подпись при посте какой то информации, если это кажется необходимым. Логотип белыми буквами на черном фоне. ...
Создать логотип
Создать логотип фирмы по производству мебели. Название Ашер Гранд. Посыл: качество, элитарность, изысканность. На что похоже не скажу, сама не знаю. Срок 2 дня.
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