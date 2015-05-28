Нарисовать логотип феникса

Все прошло замечательно, только не понимаю почему отсутствие у меня скайпа должно отражаться в оценке работы, при этом было предложено общаться в вайбере или через личку на сайте, либо если такие условия не подходят было предложено выбрать кого-то другого в исполнители. Видимо условия все же устроили. А в итоге снижается оценка в отзыве именно из-за отсутствия у меня скайпа. Непрофессиональный подход к сотрудничеству.