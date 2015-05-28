Нарисовать логотип феникса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок244 просмотра

нарисовать логотип феникса и рядом текст (заданным шрифтом)

пример логотипа приведен.

10 лет назад
infernaldesu
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$50
3 дня
Нарисовали нам лого в нескольких вариантах на выбор, а также отлично справились с отрисовкой китайских шрифтов ) Отличный специалист по логотипам.
Все прошло замечательно, только не понимаю почему отсутствие у меня скайпа должно отражаться в оценке работы, при этом было предложено общаться в вайбере или через личку на сайте, либо если такие условия не подходят было предложено выбрать кого-то другого в исполнители. Видимо условия все же устроили. А в итоге снижается оценка в отзыве именно из-за отсутствия у меня скайпа. Непрофессиональный подход к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад