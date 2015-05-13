Арт логотип для DJ

Необходимо сделать логотип-псевдоним электронному артисту/DJ. Я буду использовать его в: facebook, soundcloud, twitter как фон а также как подпись при посте какой то информации, если это кажется необходимым. Логотип белыми буквами на черном фоне.

В результате хочу иметь результат векторного формата для удобного масштабирования

Вот некоторые примеры которые мне нравятся

AFROJACK

http://www.ruudvaneijk.com/CMS_Logos/12_1.jpg

RVLVR

http://www.simplifyrecordings.com/wp-content/uploads/ARTISTS_revolver_logo.jpg

TIESTO

http://fotos.subefotos.com/ef7b4886e8c301ca15d71c4f986d33d2o.png