Создать вывеску логотип

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Закрыт43 заявки265 просмотров

Создать для магазина дезинфицирующих средств логотип баннер и вывеску , размещаться будет на фасаде здания.

Все подробности –выбранному исполнителю.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.

10 лет назад
dezin
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров