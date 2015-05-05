нарисовать логотип феникса и рядом текст (заданным шрифтом) пример логотипа приведен.
Создать вывеску логотип
Создать для магазина дезинфицирующих средств логотип баннер и вывеску , размещаться будет на фасаде здания.
Все подробности –выбранному исполнителю.
Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.
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