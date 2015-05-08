Создать логотип фирмы по производству мебели. Название Ашер Гранд. Посыл: качество, элитарность, изысканность. На что похоже не скажу, сама не знаю. Срок 2 дня.
Нарисовать логотип две буквы С
Необходимо нарисовать логотип, состоящий из двух букв С (типа СтройСервис). Возможно по стилистике как в прикрепленном файле. Цветовая гамма подобная. Возможно ещё маленькую т внутри, а может и нет. Недорого.
Выбранный исполнитель
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