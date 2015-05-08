Нарисовать логотип две буквы С

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок306 просмотров

Необходимо нарисовать логотип, состоящий из двух букв С (типа СтройСервис). Возможно по стилистике как в прикрепленном файле. Цветовая гамма подобная. Возможно ещё маленькую т внутри, а может и нет. Недорого.

10 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$11
1 день
Отлично всё сделано. Вечером попросил, утром несколько вариантов уже готово. Постоянно на связи. Когда спит - непонятно. Все правки, пожелания оперативно исполняются. Спасибо, исполнением доволен. Рекомендую.
Коммуникация на высшем уровне, все очень в позитивном ключе, это очень импонирует. Работать с такими заказчиками - одно удовольствие) Оплата - конечно, без проблем. Все в полном объеме, без задержек. Однозначно рекомендую! Буду рада новым проектам!)

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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