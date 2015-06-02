Логотип для компании, экспортирующей с/х продукцию

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Завершен37 заявок318 просмотров

Нужен логотип для компании, экспортирующей с/х продукцию, в частности зерно. Предпочтительно наличие изображения колоска или мельницы в логотипе.

Возможно что-то в стиле http://agrotender.com.ua/pics/comp/820_46571.jpg или http://agrotender.com.ua/pics/comp/869_38178.jpg

Категорически не подходят логотипы в стиле http://agrotender.com.ua/pics/comp/811_78220.jpg, http://agrotender.com.ua/pics/comp/575_80993.jpg, http://agrotender.com.ua/pics/comp/22_94912.jpg

10 лет назад
agrobroker
41 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$25
1 день
Выполнил работу с учетом всех пожеланий заказчика. Спасибо! Рекомендуем
Все четко и быстро! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад

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