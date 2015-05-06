Переработать логотип сайта.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок209 просмотров

Нужно переработать логотип сайта elitcases.com убрав из него элемент, нарушающий права Apple, а именно яблоко. Заменив его чем либо в подобной стилистике. Логотип должен быть подобный и узнаваемый постоянными клиентами.

Исходники предоставить в psd и cdr формате.

10 лет назад
elitcases
Юрий 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
10 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Все качественно и в сроки. Только положительные эмоции от сотрудничества.
Сотрудничеством доволен, постановка задачи четкая, быстрое утверждение и оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
10 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки

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