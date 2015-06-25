Разработать логотип КомТрансМаркет

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Завершен46 заявок352 просмотра

ООО КомТрансМаркет, являющийся коммерческим отделом продаж и собственным брендом КомТрансМаркет, занимающийся продажей запасных частей для лёгкого коммерческого транспорта, а именно микроавтобусы (Спринтер, Дукато, Дэйли, Транзит, Боксер, Джампер) и практически все автобусы.

Нужен логотип, отражающий тематику деятельности компании.

Логотип нужен срочно!

10 лет назад
devashex
Олег 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
16 часов назад
10 лет назад
$15
3 дня
Спасибо! Все устроило. В срок и с учетом всех пожеланий.
Спасибо Олегу за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Понятно сформулировал задание, мгновенно все оплатил. Буду рада сотрудничеству по другим проектам! Рекомендую Олега к работе как хорошего и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
16 часов назад
10 лет назад

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