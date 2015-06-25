ООО КомТрансМаркет, являющийся коммерческим отделом продаж и собственным брендом КомТрансМаркет, занимающийся продажей запасных частей для лёгкого коммерческого транспорта, а именно микроавтобусы (Спринтер, Дукато, Дэйли, Транзит, Боксер, Джампер) и практически все автобусы. Нужен логотип, отражающий ...
Разработать логотип ООО "Дока"
Нужно разработать логотип для ООО Дока - реализует запчасти для европейской грузовой техники включая прицепы и полуприцепы.
Логотип должен отражать тематику деятельности компании.
Логотип нужен срочно!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $4
Необходимо перевести логотип в вектор и сделать отдельную копию в формате PNG (500 px по высоте) - прозрачный фонЗавершен10 лет назад
- $100
Конкурс на разработку логотипа для использования на сайте и в печатной продукции компании. Описание задачи: Объявляется конкурс на разработку и создание логотипа для компании Товарищи. Компания Товарищи - продавец строительных ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен логотип для компании, экспортирующей с/х продукцию, в частности зерно. Предпочтительно наличие изображения колоска или мельницы в логотипе. Возможно что-то в стиле http://agrotender.com.ua/pics/comp/820_46571.jpg или http://agrotender.com.ua/pics/comp/869_38178.jpg Категорически не подходят ...Завершен10 лет назад
- $5
Нужно переработать логотип сайта elitcases.com убрав из него элемент, нарушающий права Apple, а именно яблоко. Заменив его чем либо в подобной стилистике. Логотип должен быть подобный и узнаваемый постоянными клиентами. Исходники предоставить в psd ...Завершен10 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать логотип, состоящий из двух букв С (типа СтройСервис). Возможно по стилистике как в прикрепленном файле. Цветовая гамма подобная. Возможно ещё маленькую т внутри, а может и нет. Недорого.Завершен10 лет назад
- $10
Создать логотип фирмы по производству мебели. Название Ашер Гранд. Посыл: качество, элитарность, изысканность. На что похоже не скажу, сама не знаю. Срок 2 дня.Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать логотип-псевдоним электронному артисту/DJ. Я буду использовать его в: facebook, soundcloud, twitter как фон а также как подпись при посте какой то информации, если это кажется необходимым. Логотип белыми буквами на черном фоне. ...Завершен10 лет назад
Создать для магазина дезинфицирующих средств логотип баннер и вывеску , размещаться будет на фасаде здания. Все подробности –выбранному исполнителю. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт10 лет назад