Нарисовать логотип в векторе по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок368 просмотров

Во вложении есть рисунок (разработан логотип, от руки). Необходимо нарисовать то же самое в векторе.

Цвета: коричневый с белым или черный с белым.

В заявках оставляйте стоимость и сроки выполнения данной работы.

10 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Все супер 10 балов!!!
С Константином приятно работать,всегда на связи,оплата-всё OK.

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип ресторана

    $50

    Наш ресторан проходит процедуру ребрендинга без смены названия. Называется Авиатор. Новый ремонт выполнен в стиле Лофт. Решили рассмотреть разные варианты новых логотипов. В приложении частично заполненный бриф + вариант как возможно может выглядеть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать логотип ООО "Дока"

    Нужно разработать логотип для ООО Дока - реализует запчасти для европейской грузовой техники включая прицепы и полуприцепы. Логотип должен отражать тематику деятельности компании. Логотип нужен срочно!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать логотип КомТрансМаркет

    ООО КомТрансМаркет, являющийся коммерческим отделом продаж и собственным брендом КомТрансМаркет, занимающийся продажей запасных частей для лёгкого коммерческого транспорта, а именно микроавтобусы (Спринтер, Дукато, Дэйли, Транзит, Боксер, Джампер) и практически все автобусы. Нужен логотип, отражающий ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Конкурс на создание логотипа для сайта строительной компании Товарищи.

    $100

    Конкурс на разработку логотипа для использования на сайте и в печатной продукции компании. Описание задачи: Объявляется конкурс на разработку и создание логотипа для компании Товарищи. Компания Товарищи - продавец строительных ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для компании, экспортирующей с/х продукцию

    Нужен логотип для компании, экспортирующей с/х продукцию, в частности зерно. Предпочтительно наличие изображения колоска или мельницы в логотипе. Возможно что-то в стиле http://agrotender.com.ua/pics/comp/820_46571.jpg или http://agrotender.com.ua/pics/comp/869_38178.jpg Категорически не подходят ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад