Есть простой логотип, нужно его перевести из .ai в .cdr
Логотип ресторана
Наш ресторан проходит процедуру ребрендинга без смены названия. Называется Авиатор. Новый ремонт выполнен в стиле Лофт. Решили рассмотреть разные варианты новых логотипов.
В приложении частично заполненный бриф + вариант как возможно может выглядеть новая вывеска.
Так же старый логотип, директору не нравятся вензеля, и его слишком замороченная структура.
Дополнительно будет делатся конкурс на вывеску но если вы сделаете одновременно и логотип и варианты вывески, большой шанс что мы просто доплатим за проект вывески вам без дополнительного конкурса.
Похоже бриф кудато потерялся. найдем и дополнительно прикрепим.
Если вы решили принять участие просьба сообщить об этом чтобы мы примерно могли знать сколько работ нам ждать.
Конкурс проводится до 12/05/15
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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