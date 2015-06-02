Логотип ресторана

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен46 заявок4487 просмотров
#1$50

Наш ресторан проходит процедуру ребрендинга без смены названия. Называется Авиатор. Новый ремонт выполнен в стиле Лофт. Решили рассмотреть разные варианты новых логотипов.

В приложении частично заполненный бриф + вариант как возможно может выглядеть новая вывеска.

Так же старый логотип, директору не нравятся вензеля, и его слишком замороченная структура.

Дополнительно будет делатся конкурс на вывеску но если вы сделаете одновременно и логотип и варианты вывески, большой шанс что мы просто доплатим за проект вывески вам без дополнительного конкурса.

Похоже бриф кудато потерялся. найдем и дополнительно прикрепим.

Если вы решили принять участие просьба сообщить об этом чтобы мы примерно могли знать сколько работ нам ждать.

Конкурс проводится до 12/05/15

10 лет назад
sobakka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
Андрей выигрывает второй конкурс подряд. Всегда очень высокий уровень работ и скорость исполнения. Рекомендую к сотрудничеству
Спасибо за интересный конкурс. Все на высшем уровне. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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