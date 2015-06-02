Логотип ресторана

# 1 — $ 50

Наш ресторан проходит процедуру ребрендинга без смены названия. Называется Авиатор. Новый ремонт выполнен в стиле Лофт. Решили рассмотреть разные варианты новых логотипов.

В приложении частично заполненный бриф + вариант как возможно может выглядеть новая вывеска.

Так же старый логотип, директору не нравятся вензеля, и его слишком замороченная структура.

Дополнительно будет делатся конкурс на вывеску но если вы сделаете одновременно и логотип и варианты вывески, большой шанс что мы просто доплатим за проект вывески вам без дополнительного конкурса.

Похоже бриф кудато потерялся. найдем и дополнительно прикрепим.

Если вы решили принять участие просьба сообщить об этом чтобы мы примерно могли знать сколько работ нам ждать.

Конкурс проводится до 12/05/15