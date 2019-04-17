Конкурс на логотип для бренда одежды

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки992 просмотра
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#1$50

По результатам конкурса автор лучшего логотипа получит 50$

Название бренда Georgia Cavallia

Необходимы варианты логотипа:

Georgia Cavallia

@georgia_cavallia

@cavallia_shop

GC

Cavallia Shop

GC Shop

Основной продвигаемый продукт - кожаные/джинсовые куртки с нанесенным дизайном-граффити (примеры во вложении).

Так же другая одежда: топы/джинсы/платья.

Целевая аудитория: девушки 20-35 лет.

5 лет назад
ser_ious
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
roslav
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
#1
Победил в конкурсе на лого для нашего интернет магазина.
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Заявки фрилансеров
roslav
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
#1
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