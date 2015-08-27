Наш ресторан проходит процедуру ребрендинга без смены названия. Называется Авиатор. Новый ремонт выполнен в стиле Лофт. Решили рассмотреть разные варианты новых логотипов. В приложении частично заполненный бриф + вариант как возможно может выглядеть ...
Лого для бренда души и тела
Привет! Очень, очень нужно лого для компании а-ля "душа и тело" с названием Zen Factory (название включить в лого)
Эта замечательная компания предоставляет людям инструменты и знания о том, как развить свой ум и тело.
Мы продаем например, продукты, как коврики для йоги, сады для медитации, скакалки, кубики-рубики, шахматы, товары для медитации и спорта и т.д.
Наши клиенты это люди, которые постоянно сделать себя лучше. Они медитируют, занимаются йогой, ходят в тренажерный зал, читают книги, играют с головоломками и т.д.
Название компании: Zen Factory
Цвета, которые предопочтительно использовать:
Черный, зеленый, синий, белый (используется для фоновой 100%) - использовать свое суждение, чтобы выбрать.
Мы работаем в премиум-сегменте, по этому логотип должен быть в минимал стиле и "премиум" класса. Примеры лого, которые нам порнравились, вы найдете в приложении
Да прибудет с вами сила и креатив =)
Победитель конкурса
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