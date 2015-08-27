Лого для бренда души и тела

# 1 — $ 60 # 2 — $ 20

Привет! Очень, очень нужно лого для компании а-ля "душа и тело" с названием Zen Factory (название включить в лого)

Эта замечательная компания предоставляет людям инструменты и знания о том, как развить свой ум и тело.

Мы продаем например, продукты, как коврики для йоги, сады для медитации, скакалки, кубики-рубики, шахматы, товары для медитации и спорта и т.д.

Наши клиенты это люди, которые постоянно сделать себя лучше. Они медитируют, занимаются йогой, ходят в тренажерный зал, читают книги, играют с головоломками и т.д.

Название компании: Zen Factory

Цвета, которые предопочтительно использовать:

Черный, зеленый, синий, белый (используется для фоновой 100%) - использовать свое суждение, чтобы выбрать.

Мы работаем в премиум-сегменте, по этому логотип должен быть в минимал стиле и "премиум" класса. Примеры лого, которые нам порнравились, вы найдете в приложении

Да прибудет с вами сила и креатив =)