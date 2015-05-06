Нарисовать логотип

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Закрыт79 заявок547 просмотров

Здравствуйте, нужно разработать логотип для компании занимающейся производством газобетона. Название Сити-Блок

Преимущества 1 – экологичность ( возможно использовать зеленые оттенки ) 2 – Продукция соответствует ГОСТ

По цвету особых предпочтений нет, но концепция должна быть направлена на экологичность продукции. Сроки неделя.

10 лет назад
shumvitala
Виталий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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