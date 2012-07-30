Лого для сайта

# 1 — $ 50

Нужен уникальный логотип (без использования логомэйкеров).

Цветовая гамма сайта http://ur-registraciya.ru/ , сдавать лого в векторе, к названию сайта или компании привязывать не нужно (буквы не использовать).

Лого должен символизировать одно из (или несколько одновременно) следующих качеств: качество, гарантия, надежность, многозадачность, успешность, справедливость.

Сфера деятельности компании - юридические услуги, консалтинг.