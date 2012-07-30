Лого для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок1178 просмотров
#1$50

Нужен уникальный логотип (без использования логомэйкеров).

Цветовая гамма сайта http://ur-registraciya.ru/ , сдавать лого в векторе, к названию сайта или компании привязывать не нужно (буквы не использовать).

Лого должен символизировать одно из (или несколько одновременно) следующих качеств: качество, гарантия, надежность, многозадачность, успешность, справедливость.

Сфера деятельности компании - юридические услуги, консалтинг.

13 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Победитель конкурса

Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
Иван, спасибо! Работа выполнена великолепно! Золотые руки, светлая голова!
Спасибо за сотрудничество, победу и лестные отзывы. Буду рад сотрудничеству!!!!

Заявки фрилансеров

Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1

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