Лого и визитка

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Завершен87 заявок951 просмотр

Нужен логотип и визитка для интернет-магазина

17 лет назад
lyudas
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

suave
Ана 
46 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$45
2 дня
Диана работу выполнила в срок, очень терпеливо относилась к нашим "А вот так можно? А сделайте ещё так!" Короче, мы довольны...РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата. Не откажусь поработать еще =) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

suave
Ана 
46 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
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