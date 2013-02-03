Логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка135 просмотров
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Необходимо сделать качественный и профессионально выполненный логотип.

Логотип должен быть стильным, современным и достаточно простым, чтоб запоминался.

Этот логотип будет использован на сайте компании, в полиграфической продукции и т.п.

Направления деятельности нашей компании:

1) Производство фотокабин для моментальной печати фото на документы и развлекательных фотооткрыток;

2) Производство мобильных фотокабин для аренды;

3) Аренда фотокабин частным и корпоративным заказчикам для праздников и различных маркетинговых акций.

11 лет назад
inlib
Юрий 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
4 дня
Оперативная и качественная работа Андрея заслуживает всяческих похвал! Мастер своего дела!
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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