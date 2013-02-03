Необходимо сделать качественный и профессионально выполненный логотип.

Логотип должен быть стильным, современным и достаточно простым, чтоб запоминался.

Этот логотип будет использован на сайте компании, в полиграфической продукции и т.п.

Направления деятельности нашей компании:

1) Производство фотокабин для моментальной печати фото на документы и развлекательных фотооткрыток;

2) Производство мобильных фотокабин для аренды;

3) Аренда фотокабин частным и корпоративным заказчикам для праздников и различных маркетинговых акций.