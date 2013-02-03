Для разработки логотипа нужен дизайнер. Логотип должен быть разработан для IT компании и содержать текст. Дизайнер желательно с Харькова. Заинтересованы в длительном сотрудничестве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать качественный и профессионально выполненный логотип.
Логотип должен быть стильным, современным и достаточно простым, чтоб запоминался.
Этот логотип будет использован на сайте компании, в полиграфической продукции и т.п.
Направления деятельности нашей компании:
1) Производство фотокабин для моментальной печати фото на документы и развлекательных фотооткрыток;
2) Производство мобильных фотокабин для аренды;
3) Аренда фотокабин частным и корпоративным заказчикам для праздников и различных маркетинговых акций.
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