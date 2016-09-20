Суть работы заключается в том что бы доработать логотип (чтобы был адрес домена так же как на ивентмонтаж, у меня второй ресурс [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fevmontage.ru]evmontage.ru[/url] нужна надпись в логотипе [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fevmontage.ru]evmontage.ru[/url], его вид нужно похожий оставить на первый (это у меня строительные работы отделены ...