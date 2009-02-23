Проектно не получилось. Слишком много предложений... хороших... тяжело выбрать. Поэтому - конкурс. Дополнительная информация: Логотип и фирменный стиль /база - лого, визитки, бланк/ для такси. В цвете и ч/б Название: комфорт такси "БРАВО" Варианты написания: комфорт-такси "БРАВО" такси "БРАВО" БРАВО такси и т.п. Естественно нужно учитывать ...
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Необходимо разработать логотип для сайта о культуре
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