Нужен gif-рисунок размера 170px (можно шире) на 100px для форума http://ironau.ru/nyxas/index.php Цветовую схему форума менять не собираемся — поэтому исходите из того фона и того оформления, которое есть сейчас. Должно хорошо вписываться. Идеи по содержанию: • в ...