Логотип phpBB-форума 170 на 100 px

Необходимо создать логотип для сайта по купле-продаже бизнес идей. Название "Dreamstory". Подпись под логотипом "Купля-продажа бизнес-планов" Очень понравился логотип http://static.sape.ru/www/img/cln-in/logo.gif. Готов потратить не больше 80 USD.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен gif-рисунок размера 170px (можно шире) на 100px для форума http://ironau.ru/nyxas/index.php
Цветовую схему форума менять не собираемся — поэтому исходите из того фона и того оформления, которое есть сейчас. Должно хорошо вписываться.
Идеи по содержанию:
• в картинке должен быть один любой из трёх текстов: ИРОНАУ, ДЗУРУТ ИРОНАУ, НЫХАС ИРОНАУ (капс необязателен, конечно:)
• должно выглядеть модно и „вебдванольно“
• буквы в виде кусков льда или на фоне стилизованного изображения гор — интересно.
Замечательно, если вы что-то _подобное_ уже рисовали и можете похвастаться.
Желательно две-три вариации на тему, чтобы был какой-то выбор. Если понравится, возможно, посотрудничаем над ещё одной подобной картинкой.
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