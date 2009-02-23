Логотип phpBB-форума 170 на 100 px

Нужен gif-рисунок размера 170px (можно шире) на 100px для форума http://ironau.ru/nyxas/index.php

Цветовую схему форума менять не собираемся — поэтому исходите из того фона и того оформления, которое есть сейчас. Должно хорошо вписываться.

Идеи по содержанию:

• в картинке должен быть один любой из трёх текстов: ИРОНАУ, ДЗУРУТ ИРОНАУ, НЫХАС ИРОНАУ (капс необязателен, конечно:)

• должно выглядеть модно и „вебдванольно“

• буквы в виде кусков льда или на фоне стилизованного изображения гор — интересно.

Замечательно, если вы что-то _подобное_ уже рисовали и можете похвастаться.

Желательно две-три вариации на тему, чтобы был какой-то выбор. Если понравится, возможно, посотрудничаем над ещё одной подобной картинкой.