Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Открывается конкурс на разработку Дизайна сайта и логотипа... Написали небольшой бриф! Полностью полагаемся на вкус дизайнера, творческих рамок, практически нету! Призовой фонд 400у.е Просьба не писать ...
- $400Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $40
Привет! Требуется логотип для фирмы основное направление это постаки трубопроводной арматуры, трубы новой и бу Нужен лого до 5 часов по МСК Плачу 40у.еЛоготипы и Знаки14 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Имеется ПСД (смотрите вложение) Это главная и еще есть 2 второстепенных, они проще главной! Нужно из ПСД сделать шаблон для ДЛЕ, шаблон должен отлично работать со всеми браузерами! пишите свою цену и сроки и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Здравствуйте уважаемые! Нужно нарисовать простую иллюстрацию, Вишню в таком же духе как перец в приложении, ни кто не просит слизывать! Что то своё! Но что бы было видно что это ВИШНЯ! Бюджет не вилик, уж ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $40
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно придумать название и сразу же к нему логотип, для компании по разработке приложений под I-phone! Я вас прошу, не используйте слов vision, art и soft! Конкурс будет длится пока не будет ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $25
Добрый вечер уважаемые! Нужна однопользовательская онлайн рисовалка с возможностью сохранения на комп нарисованного! Все это надо сегодня! Оплата по факту! ПИШИТЕ В АСЮ 403-118-130Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $25
Добрый вечер уважаемые! Нужно сделать в срочном порядке онлайн рисовалку однопользовательскую! С возможность сохранения нарисованного на комп! ТОЛЬКО В АСЮ! 403-118-130Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Уважаемые, нужно очень срочно доработать шаблон! Верхняя часть готова, нужно только сделать нижнюю, 2х страниц! Работы ерунда! Вот сайт http://mp3people.ru, зарегтесь, 1я стрница нужно сделать и "Моя страница" нужно сделать что бы все было гармонично ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Все вопросы 403-118-130Переводынет заявокЗакрыт16 лет назад
Верстка под двиг SLAED CMS 4.3 , дизайн легкий, светлый! Пишите сразу цену и сроки!Прочее4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день господа! Нужно нарезать и натянуть шаблон! Пишите цены и сроки!HTML-верстканет заявокЗакрыт16 лет назад