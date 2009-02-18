naskul777

Сергей naskul777

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Конкурс на разработку дизайна сайта!

    $400

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Открывается конкурс на разработку Дизайна сайта и логотипа... Написали небольшой бриф! Полностью полагаемся на вкус дизайнера, творческих рамок, практически нету! Призовой фонд 400у.е Просьба не писать ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен логотип

    $40

    Привет! Требуется логотип для фирмы основное направление это постаки трубопроводной арматуры, трубы новой и бу Нужен лого до 5 часов по МСК Плачу 40у.е

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Из PSD нужно сделать шаблон DLE

    Здравствуйте! Имеется ПСД (смотрите вложение) Это главная и еще есть 2 второстепенных, они проще главной! Нужно из ПСД сделать шаблон для ДЛЕ, шаблон должен отлично работать со всеми браузерами! пишите свою цену и сроки и ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простая иллюстрация

    $10

    Здравствуйте уважаемые! Нужно нарисовать простую иллюстрацию, Вишню в таком же духе как перец в приложении, ни кто не просит слизывать! Что то своё! Но что бы было видно что это ВИШНЯ! Бюджет не вилик, уж ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Лого и название

    $40

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно придумать название и сразу же к нему логотип, для компании по разработке приложений под I-phone! Я вас прошу, не используйте слов vision, art и soft! Конкурс будет длится пока не будет ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать шаблон!

    $20

    Уважаемые, нужно очень срочно доработать шаблон! Верхняя часть готова, нужно только сделать нижнюю, 2х страниц! Работы ерунда! Вот сайт http://mp3people.ru, зарегтесь, 1я стрница нужно сделать и "Моя страница" нужно сделать что бы все было гармонично ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

ykm
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
$1
10 баллов
16 лет назад
Из PSD нужно сделать шаблон DLE
DLE
Хороший заказчик!! как только проект был полностью доработан, оплата последовала незамедлительно.
Отличный исполнитель! Сделал все супер)) Очень доволен! Советую+
Ответный отзыв
Glyukah
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
$10
10 баллов
16 лет назад
Простая иллюстрация
Понравилось работать с Данилой!Чётко поставил задачу, своевременно оплатил работу!Я остался доволен)
Отлично поработал! Работа качественная, оч понравилось! Большое спасибо! Всем советую!
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