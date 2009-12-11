Логотип для Автоклуба

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт60 заявок568 просмотров
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Здравствуйте.

Есть сайт: http://camry.org.ua/forum/

Что нужно:

Нарисовать логотип на тему Toyota Camry Club или комплексную шапку.

14 лет назад
iweblancer
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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