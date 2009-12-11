Логотип для Автоклуба

Требуется отрисовать логотип для интернет магазина. Персонаж. Отрисовываете в ч/б сразу, в красках не надо, если понравиться, то будем работать дальше. Ассортимент интернет магазина: детские товары. Название еще не придумано Отрисовать именно ПЕРСООНАЖ. вот пример: ...
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Здравствуйте.
Есть сайт: http://camry.org.ua/forum/
Что нужно:
Нарисовать логотип на тему Toyota Camry Club или комплексную шапку.
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