Логотип для интернет-проекта

$100
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Завершен1 заявка112 просмотров

Нужен логотип интернет проекта вопрос-ответ для IT специалистов.

11 лет назад
mik0s
48 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$60
5 дней
Очень понравились работы. Несколько вариантов - все красивые и все в тему. Четко, быстро. В общем рекомендую - профессионал своего дела!
Приятное во всех отношениях сотрудничество. Мои рекомендации Константину!

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Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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