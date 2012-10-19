Логотип для компании

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен43 заявки262 просмотра

Требуется современный логотип для компании.

Желательно показать 2-3 наброска 17-18 октября.

Подробности вышлю тем, чье портфолио мне понравится.

13 лет назад
seo-lamer
Егоров 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Ирина адекватно отнеслалсь ко всем нашим капризам и отсутствию четкого ТЗ. Свою работу выполнила хорошо.
Очень хороший заказчик! Все вовремя и оплата и задание.Мой большой +

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masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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