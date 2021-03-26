Логотип для промышленной компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки810 просмотров
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Компания занимается производством и поставкой комплектующих для оборудования на предприятия.

Должны быть представлены исходники, сам логотип в пнг в высоком разрешении на прозрачном фоне, белый логотип на прозрачном фоне.

В отклике прошу прислать следующее:

1. Примеры работ близкой нам тематики (машиностроение, нефтегаз, металлургия)

2. Примеры ваших работ по графике (для сайта, возможно нужно отрисовать некоторые графические элементы, например разрезы деталей) - если есть

3. Примеры каталогов в pdf, excel - если есть

4. Примерная стоимость подобных работ. Точную стоимость согласуем после обсуждения ТЗ.

5. Примерные сроки выполнения, аналогично, точные сроки согласуем после ТЗ

3 года назад
guest_15893873377921
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vladislavles9999
Владислав 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$21
5 дней
Доволен работой с Владиславом. Не первый раз заказываю лого, обычно другие исполнители делали очень долго. Владислав же сразу уловил идею, предложил варианты и быстро внес правки. Респект его профессионализму и креативности.
Андрей хорошо и ясно объяснил задачу и сразу появилось понимание того, что должно получится в итоге. Оперативно отвечал на сообщения и конкретно и чётко объяснял коррективы по логотипу). Было приятно поработать, спасибо!
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