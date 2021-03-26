Логотип для промышленной компании

Привет. Создаю интернет магазин спортивных товаров. Нужен логотип для сайта и фавикон из этого логотипа. Я шаблон установил на сайт, но он сейчас пока просто дефолтный. Наверху слева, там, где этот GAION - там мой логотип будет. ...