Логотип для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок314 просмотров

Есть макет сайта - ссылку дам. Надо полностью переделать лого (нарисовать другой) - чтоб красиво.

14 лет назад
mikki11
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров