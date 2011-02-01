Разработка логотипа компании, торгующей технологическим оборудованием, фирменный стиль
Логотип для сайта
Есть макет сайта - ссылку дам. Надо полностью переделать лого (нарисовать другой) - чтоб красиво.
Заявки фрилансеров
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