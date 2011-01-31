Создать логотип для Психологического центра

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Закрыт31 заявка449 просмотров

Сама надпись должна быть слегка наклоненной, желтого цвета, на фиолетовом полуовальном фоне.

В прикрепленном файле схематический набросок.

Указывайте ссылку на примеры Ваших работ и цену.

14 лет назад
dtar
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров