Отрисовать два простых лого в вектор

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт32 заявки428 просмотров

Здравствуйте,в приложении два лого необходимо качественно отрисовать их в векторе ! (Те что на черном фоне,1 и 3)

Жду Ваших предложений !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад
$7
1 день

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Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад