Нарисовать "шапку" и "подвал" сайта клубной музыки

Всем здрасте! Срочно ищу исполнителя на создание логотипа, придумывать ничего не нужно! Есть логотип тут (afkcom.ru) его нужно сделать обьемным и стеклянным без фона (желательно) и повторюсь ничего нового придумывать не надо! icq для связи ...