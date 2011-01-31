Нарисовать "шапку" и "подвал" сайта клубной музыки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок228 просмотров

Здравствуйте, есть готовый шаблон, но его нужно переделать под другую тематику сайта, заменить "шапку" и "подвал"

нравиться стиль hed kandi (jason brooks)

более подробно объясню понравившимся специалистам

14 лет назад
abra2011
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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