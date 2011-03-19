Логотип для растущей ИТ-компании

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен98 заявок3888 просмотров
#1$70

Дорогие коллеги,

Требуется разработать логотип для ИТ-компании – поставщика электронного торгового оборудования и услуг по автоматизации торговли.

Логотип должен вписаться в сайт www.store.ru и заменить имеющийся там ромбик, вот этот http://www.store.ru/imgs/mdm.gif. Цвета – красный, белый, можно добавить черный. Лого в стиле сайта, на белом фоне. Должен быть четко различим и на бумаге (шапка в документах), и на сайте.

Призовой фонд будет увеличен до 100 у.е., если победитель, помимо логотипа, представит на конкурс еще и свое видение фирменного стиля, включая бланк и визитку.

Читайте вложенное ТЗ. Будут вопросы - буду рад ответить. Удачи!

14 лет назад
knlmail
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Ekz0rcist
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
#1
Спасибо за выполненную работу! Отзывчивый эффективный исполнитель, легко и приятно работать. Рекомендую.
Отличное сотрудничество, четкая постановка задачи!

Заявки фрилансеров

Ekz0rcist
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
#1