Создание логотипа
Логотип для растущей ИТ-компании
Дорогие коллеги,
Требуется разработать логотип для ИТ-компании – поставщика электронного торгового оборудования и услуг по автоматизации торговли.
Логотип должен вписаться в сайт www.store.ru и заменить имеющийся там ромбик, вот этот http://www.store.ru/imgs/mdm.gif. Цвета – красный, белый, можно добавить черный. Лого в стиле сайта, на белом фоне. Должен быть четко различим и на бумаге (шапка в документах), и на сайте.
Призовой фонд будет увеличен до 100 у.е., если победитель, помимо логотипа, представит на конкурс еще и свое видение фирменного стиля, включая бланк и визитку.
Читайте вложенное ТЗ. Будут вопросы - буду рад ответить. Удачи!
Победитель конкурса
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