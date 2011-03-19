Логотип для растущей ИТ-компании

# 1 — $ 70

Дорогие коллеги,

Требуется разработать логотип для ИТ-компании – поставщика электронного торгового оборудования и услуг по автоматизации торговли.

Логотип должен вписаться в сайт www.store.ru и заменить имеющийся там ромбик, вот этот http://www.store.ru/imgs/mdm.gif. Цвета – красный, белый, можно добавить черный. Лого в стиле сайта, на белом фоне. Должен быть четко различим и на бумаге (шапка в документах), и на сайте.

Призовой фонд будет увеличен до 100 у.е., если победитель, помимо логотипа, представит на конкурс еще и свое видение фирменного стиля, включая бланк и визитку.

Читайте вложенное ТЗ. Будут вопросы - буду рад ответить. Удачи!