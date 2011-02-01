Приватный проект для Восток Ольга (Olchytay)

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка141 просмотр

Создание логотипа

14 лет назад
umka223
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$30
2 дня
Как обычно замечательно поработали!)))
Все замечательно. Оплата мгновенная! Чудо-заказчик! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад