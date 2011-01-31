Логотип будет использоваться на сайте, на визитке, в полиграфии, то есть лого должен будет без проблем менять свои размеры без потери качества (как понимаю это вектор). Подробности при личном общении. От вас цена ...
Логотип
Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для веб-студии.
Наброски идей - есть, примеры - есть.
Оставляйте предложения со ссылками на лучшие работы в проекте.
Спасибо.
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