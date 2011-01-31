Логотип

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Закрыт35 заявок432 просмотра

Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для веб-студии.

Наброски идей - есть, примеры - есть.

Оставляйте предложения со ссылками на лучшие работы в проекте.

Спасибо.

14 лет назад
ybyby
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров