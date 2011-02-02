Монохромный векторный логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок311 просмотров

Требуется разработать квадратный векторный логотип (черно-белый). Должен хорошо выглядеть, начиная с размера 32x32px. Будет включать в себя аббревиатуру из двух латинских букв + какой-то элемент (решение дизайнера), который бы отображал основную деятельность компании (разработка программ). В предложении можно словами описать идею. Выбор будет делаться по портфелю и/или предложенной идее.

14 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
$10
2 дня
Отлично справился с работой, несмотря на мои многочисленные пожелания переделать и дополнить.
Четкое ТЗ,постоянно на связи,оплата без проблем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад