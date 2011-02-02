Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для веб-студии. Наброски идей - есть, примеры - есть. Оставляйте предложения со ссылками на лучшие работы в проекте. Спасибо.
Монохромный векторный логотип
Требуется разработать квадратный векторный логотип (черно-белый). Должен хорошо выглядеть, начиная с размера 32x32px. Будет включать в себя аббревиатуру из двух латинских букв + какой-то элемент (решение дизайнера), который бы отображал основную деятельность компании (разработка программ). В предложении можно словами описать идею. Выбор будет делаться по портфелю и/или предложенной идее.
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