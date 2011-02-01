Дорогие коллеги, Требуется разработать логотип для ИТ-компании – поставщика электронного торгового оборудования и услуг по автоматизации торговли. Логотип должен вписаться в сайт www.store.ru и заменить имеющийся там ромбик, вот этот ...
Логотип для сайта о танцах
Логотип для сайта о танцах различных направлений в Беларуси.
Сайт условно разделен на информационную часть и на форум, однако планируется введение стилистического единства. Сейчас логотип существует на форуме (см. приложение) – его графические элементы, персонажи будут использованы в дизайне самого сайта. В соответствие с этим следует разрабатывать и логотип.
Пожелания по цветовому решению - ориентироваться на цвета в оформлении логотипа в приложении.
Однако другие удачные цветовые решения также приветствуются, в частности сложные и интересные приёмы (иллюминация, наложения и прозрачность, градиенты и подцветка.)
Основные преимущества нашего сайта – предоставление разноплановой, актуальной и профессиональной информации, освещение событий танцевальной жизни в Беларуси и за её пределами. Сайт представляет интерес для танцоров, преподавателей, танцевальных школ и магазинов, организаторов мероприятий. Т.о. логотип должен вызывать доверие у достаточно широкой аудитории.
Использование логотипа – интернет, полиграфия.
Фавикон необходимо предоставить только при победе в конкурсе.
Также победитель этого конкурса впоследствии получит (при желании) контракт на разработку дизайна самого сайта (призовой фонд этого конкурса будет включен в стоимость контракта).
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