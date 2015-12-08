Логотип для сайта

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок287 просмотров
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Добрый день ребятки дизайнеры.

Мне нужен логотип для сайта (городской портал небольшого города).

Логотип для сайта
8 лет назад
afinskiy
Иван 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DmitriyLB
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Я не самый лучший заказчик, раза 3 менял концепцию, но Дмитрия это не смутило. Он все сделал качественно и оперативно. рекомендую в работе, буду обращаться в будущем.
Сотрудничеством с Иваном доволен. Могу его охарактеризовать исключительно как ответственного и профессионального заказчика.
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