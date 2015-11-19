Создать минималистичный логотип и пару svg иконок для сайта.

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт18 заявок221 просмотр
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Нужно сделать не сложный логотип для интернет магазина светового оборудования. И около 11ти svg иконок для сайта. Примеры лого и иконок во вложении.

8 лет назад
AlexeyRunan
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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