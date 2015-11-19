Разработать логотип

ББ в круге, возможно попробовать и на англ и на рф языке с учетом, того что логотип для журнала.

Если есть возможность быстро сделать примеры, то прикрепляйте их со стоимостью, если понравится обратимся за макетом.

Во вложении favicon для сайта, только ножницы нам не нужно.