Добрый день! Требуется разработать логотип для сайта http://gpsua.lms.dp.ua/. Необходимо создать две версии - стандартную и квадратный (сокращенная версия) Есть набросок того, как логотип хочет видеть заказчик. Нужно выполнить 3D версию, то есть под углом. Более подробно с исполнителем. Жду Ваших предложений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ББ в круге, возможно попробовать и на англ и на рф языке с учетом, того что логотип для журнала.
Если есть возможность быстро сделать примеры, то прикрепляйте их со стоимостью, если понравится обратимся за макетом.
Во вложении favicon для сайта, только ножницы нам не нужно.
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