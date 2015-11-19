Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок197 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ББ в круге, возможно попробовать и на англ и на рф языке с учетом, того что логотип для журнала.

Если есть возможность быстро сделать примеры, то прикрепляйте их со стоимостью, если понравится обратимся за макетом.

Во вложении favicon для сайта, только ножницы нам не нужно.

8 лет назад
jsirexk
Антон 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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