Логотип для строительной фирмы

Добрый день! Требуется разработать логотип для сайта http://gpsua.lms.dp.ua/. Необходимо создать две версии - стандартную и квадратный (сокращенная версия) Есть набросок того, как логотип хочет видеть заказчик. Нужно выполнить 3D версию, то есть под углом. Более подробно с исполнителем. Жду Ваших предложений ...
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Необходим простой,узнаваемый логотип.Без закорючек,завитков и пр.Чтобы при ксерокопировании не терялся.Есть наброски наши,можно доработать.Название фирмы "СК Уровень".
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