Переделать логотип на новый лад сохранив цвета

Добрый день! Требуется разработать логотип для сайта http://gpsua.lms.dp.ua/. Необходимо создать две версии - стандартную и квадратный (сокращенная версия) Есть набросок того, как логотип хочет видеть заказчик. Нужно выполнить 3D версию, то есть под углом. Более подробно с исполнителем. Жду Ваших предложений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо сделать новый логотип на основе существующего и его цветовой гаммы.
Исходника существующего логотипа нет.
Бюджет 700 рублей, так как сайт делаем сами и для своего маленького цеха.
Подробное задание в приложенном файле.
ВНИМАНИЕ! Исходник нужно предоставить в формате любого свободно-распространяемого графического редактора под Windows.(GIMP или любой другой).
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