Переделать логотип на новый лад сохранив цвета

Здравствуйте!

Необходимо сделать новый логотип на основе существующего и его цветовой гаммы.

Исходника существующего логотипа нет.

Бюджет 700 рублей, так как сайт делаем сами и для своего маленького цеха.

Подробное задание в приложенном файле.

ВНИМАНИЕ! Исходник нужно предоставить в формате любого свободно-распространяемого графического редактора под Windows.(GIMP или любой другой).