Переделать логотип на новый лад сохранив цвета

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки204 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо сделать новый логотип на основе существующего и его цветовой гаммы.

Исходника существующего логотипа нет.

Бюджет 700 рублей, так как сайт делаем сами и для своего маленького цеха.

Подробное задание в приложенном файле.

ВНИМАНИЕ! Исходник нужно предоставить в формате любого свободно-распространяемого графического редактора под Windows.(GIMP или любой другой).

8 лет назад
Rifka
Роман 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lev92
Лев 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$9
1 день
Здравствуйте! Задача стояла: перевести логотип из скана визитки в векторный формат с применением бесплатного редактора GIMP. Работа выполнена на отлично и за один день, в этот же день. Лев оперативно выходил на связь, чего не скажешь обо мне. Спасибо за сотрудничество!
Роман отличный заказчик. Грамотно и четко была поставлена задача, всегда был на связи. Выплата вознаграждения была в полном объеме и в указанные сроки. Всем советую к сотрудничеству.
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