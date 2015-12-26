Дизайн логотипа строительной компании

$110
Логотипы и ЗнакиЗавершен52 заявки1664 просмотра
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#1$110

Нужен дизайн логотипа 

Компания Дикий Дом 

Занимается строительством деревянных домов (коттеджей). 

Логотип нужен только один) 110$ победителю.

Логотип будет использоваться на сайте, визитках, табличках, плакатах, одежде и пр., поэтому все требования, обычно предъявляемые к логотипам стоит соблюсти. В частности он хорошо смотрится в одном цвете, читабелен, нет супертонких линий, можно вышить, выгравировать, вырезать, нарисовать кровью (недобросовестных строителей) и пр. 

Я вижу его как символ + слова (Дикий Дом) либо просто слова, возможно как-то стилизованные.

Но ничего другого точно не должно быть. Буквы - кириллица. 

Работы принимаются до 10 декабря. 11 - выбираю победителя .

Возможно долгосрочное сотрудничество, у нас всегда есть что нарисовать

UPD. Прикрепляйте пожалуйста вариант без тиснения на чем либо, а просто плоский логотип на белом фоне. очень сложно сравнивать, логотипы, когда разное исполнение. один на белом фоне, другой на дереве, третий третий тиснут на темной бумаге.. и т.д.. К тому же хочется распечатать и посмотреть как в печатном виде смотрится.

8 лет назад
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
gudeev
53 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
Все отлично!
+ 1000000000000000
Заявки фрилансеров
gudeev
53 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
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