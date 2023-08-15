Логотип для салона красоты

$100
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Оксана, добрый день! Хочу предложить Вам присоединиться к созданию моего проекта салона красоты. На данном этапе, нам необходим логотип и бренд бук. Ниже прикрепляю примеры логотипов, которые нравятся. Спасибо за внимание!

4 месяца назад
guest_1692439838084
Польша
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
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