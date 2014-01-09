Название компании — планета мебели. Ждем креативных вариантов. Возможна цветовая гамма, которая прикреплена к конкурсу, но не обязательно.
Логотип для web-студии + визитки + фирм. бланк
Нужен логотип и фирм. стиль
Современный стиль, запоминающийся.
название фирмы «Студия продающих сайтов Алексея Артеменкова»
основные направление — Создание продающих сайтов, интернет реклама, интернет маркетинг.
адрес будущего сайта arttema.pro
P.S. Прошу не присылать шаблонные решения.
P.P.S. Очень прошу в личку не ломиться!
Победитель конкурса
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