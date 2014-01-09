Логотип для web-студии + визитки + фирм. бланк

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок1596 просмотров
#1$130

Нужен логотип и фирм. стиль

Современный стиль, запоминающийся.

название фирмы «Студия продающих сайтов Алексея Артеменкова»

основные направление — Создание продающих сайтов, интернет реклама, интернет маркетинг.

адрес будущего сайта arttema.pro

P.S. Прошу не присылать шаблонные решения.

P.P.S. Очень прошу в личку не ломиться!

11 лет назад
baconio
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

rapana
49 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
#1
Спасибо, Наталья! Ваш вариант выделялся из остальных. Он отображает суть прямо как я хотел. Все четко и ничего лишнего. Буду рад поработать с Вами в будущем.
Спасибо, Алексей! Это мой первый выигранный конкурс)

Заявки фрилансеров

rapana
49 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
#1

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